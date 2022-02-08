تقرير مستشفى بيروت الحكومي: حالتا وفاة و23 حالة حرجة

افاد التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 792

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 420 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1574 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 23

– حالات وفاة: 2

وذكر بإن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الجامعي” بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام