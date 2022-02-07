أ.ف.ب: الولايات المتحدة تقول إن الاتفاق النووي الإيراني “يلوح في الأفق” لكن هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 22:44
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة على قناة العالم الإخبارية الثلاثاء عند الثامنة مساءً
السيد نصر الله يستعرض في المقابلة المستجدات في لبنان والمنطقة ودور محور المقاومة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
الرئيس ميقاتي يبحث موضوع الكهرباء مع وزيري الطاقة وليد فياض والمالية يوسف خليل ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك
رويترز: جمعية المصارف في لبنان ترفض مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: رفع المساعدات الاجتماعية الى ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: الظروف مهيأة للتوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا في حال تم رفع العقوبات
مواجهات بين جنود الاحتلال الصهيوني والشبان الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالاراضي المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا عقب احتجاز مركبته قرب نفق بلدة "خربثا المصباح" غرب رام الله
محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة موسكو حول الأزمة الأوكرانية
ألمانيا تقرر إرسال 350 عسكريا اضافيا الى ليتوانيا وسط ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وحلف الناتو حول اوكرانيا
الناتو: لا نرى أن روسيا تستعد لمهاجمة دول البلطيق
الشرطة السودانية تطلق القنابل الغازية والمسيلة للدموع باتجاه متظاهرين خرجوا للتنديد بالحكم العسكري في العاصمة الخرطوم
طائرات العدوان السعودي الأمريكي تنفذ سلسلة غارات على وادي آل جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة
الرئيس التونسي قيس سعيد: أريد أن أطمئن الجميع أنني لن أتدخل في القضاء
سعيد: لم نلجأ لحل المجلس الاعلى للقضاء الا لأن ذلك أصبح ضروريا واقتضته المسؤولية التاريخية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: قوات الشرطة أقفلت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحله
البرلمان العراقي يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط مقاطعة عدد من الكتل النيابية
الاعلام الحربي العراقي: قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش تنفذ عملية أمنية في صلاح الدين لملاحقة فلول الارهاب
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن سلسلة غارات على الحفا والنهدين بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الضمانات الأمنية والوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى التفكير في خطر نشر الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أ.ف.ب: الولايات المتحدة تقول إن الاتفاق النووي الإيراني “يلوح في الأفق” لكن هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم
منذ 25 mins
7 February، 2022
الاتفاق النووي الايراني
الولايات المتحدة
مفاوضات فينا
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