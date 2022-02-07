مصادر فلسطينية :قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب احتجاز مركبته قرب نفق بلدة خربثا المصباح غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 20:46

مصادر فلسطينية :قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب احتجاز مركبته قرب نفق بلدة خربثا المصباح غرب رام الله

منذ 8 mins 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

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