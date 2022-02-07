مصادر فلسطينية: استهداف مستوطنة “بسجوت” بالقرب من مدينة البيرة بالزجاجات الحارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 20:46

مصادر فلسطينية: استهداف مستوطنة “بسجوت” بالقرب من مدينة البيرة بالزجاجات الحارقة

منذ 10 mins 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

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