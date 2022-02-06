لوكاشينكو: روسيا وبيلاروس ستردان معا إذا شنت كييف حربا على دونباس

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلده سيقف إلى جانب روسيا للرد على أي هجوم محتمل من قبل حكومة كييف على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو أثناء حوار مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف نشر جزء منه اليوم الأحد، في معرض تعليقه على التصعيد الحالي حول أوكرانيا: “هناك خطر وحيد هو أن يتخذوا (الحكومة الأوكرانية) إجراءات خطيرة جدا بحق دونيتسك ولوغانسك”.

وتابع ردا على سؤال عن كيفية رد مينسك على هذا السيناريو المحتمل: “سبق أن قلت علنا مؤخرا عندما سألني أوكراني خلال حوار موسع: أيها الشباب! أنتم مجانين لو هاجمتم روسيا، ولن نقف إلى جانبكم في ذلك”.

وأوضح أن بيلاروس في هذه الحالة ستقطع مع روسيا كافة إمدادات الوقود والكهرباء عن جيرانهما الغربيين، مرجحا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استنزاف احتياطيات الوقود في أوكرانيا في غضون يوم.

وذكر الرئيس أن الجيش البيلاروسي سيرد على أي هجوم محتمل على منطقة دونباس “بالطريقة نفسها التي سيرد بها الجانب الروسي”، قائلا إن “الحرب بين أوكرانيا من جانب وروسيا وبيلاروس من جانب آخر التي يرغب فيها لن تدوم أكثر من 3-4 أيام”.

المصدر: روسيا اليوم