حركة حماس تطلق حملة لاغاثة اللاجئين في مخيم البداوي

اطلقت حركة حماس حملة لاغاثة اللاجئين في مخيم البداوي بحضور مسؤولي الاحزاب الوطنية اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية وذلك في مقر الحركة مخيم البداوي.

القيادي في رابطة علماء فلسطين محمود الصديق أعلن ان الهدف من الحملة تقديم كامل الدعم للشعب الفلسطيني المحروم من كامل حقوقه المدنية والاجتماعية، داعيا جميع القوى والفعاليات وكل مسؤول في لبنان ان يقوم بواجبه لنصرة المستضعفين والعمل على نبذ الفلتان الاجتماعي داخل المخيمات وتقديم كل ما يلزم رفعة للفقراء والمحتاجين. ووجه رسالة إلى عموم أبناء المخيمات ان يتكاتفوا مع إخوانهم ودعم الحملات الإغاثية والمساعدة نوع من الجهاد والمقاومة.

من جهته، أكد مسؤول حركة في الشمال احمد الاسدي ان الحملة التي انطلقت تحت عنوان “حماس يد تقاوم ويد تغيث” انطلقت وتشمل آلاف الأسر المحتاجة في المخيمات. ودعا الانروا ان تتحمل مسؤوليتها في إغاثة الشعب المهجر من أرضه فلسطين وتأمين الأموال اللازمة لاعمار مخيم نهر البارد. واعتبر ان خيار المقاومة خيار استراتيجي لضمان عودة اللاجئين واسترداد المقدسات المغتصبة على يد المحتل الصهيوني. ودعا جميع القوى العاملة على الساحة ان يتكاتفوا ويتعاونوا لدعم ومساعدة ابناء شعبنا الفلسطين.

المصدر: موقع المنار