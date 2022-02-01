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February 1 2022 - 13:56

اعتصام لموظفي كهرباء قاديشا في طرابلس

منذ 48 mins 1 February، 2022
لبنان

نفذ موظفو شركة كهرباء قاديشا اعتصاما  امام بنك fnb فرع طرابلس والفرنسبنك  لمطالبة ادارة البنوك بان تدفع الرواتب للموظفين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار بسبب انخفاض سعر صرف الدولار على المنصة.

رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد شن هجوما عنيفا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  واتهمه بأنه المسؤول عن كل فوضى المصارف في البلد.
من جهته نقيب موظفي وعمال شركة قاديشا طلال هاجر  وصف حاكم المصرف  بحاكم اللصوص ودعا إلى انصاف العمال ودفع رواتبهم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وهذه جريمة بحق البلد والموظفين على حد سواء.

المصدر: موقع المنار

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