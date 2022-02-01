اعتصام لموظفي كهرباء قاديشا في طرابلس

اعتصامان امام كهرباء قاديشا ومرفأ طرابلس

نفذ ناشطون في الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاما، امام شركة كهرباء قاديشا، وعمدوا الى اغلاق ابوابها ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، وذلك احتجاجا على تفلت سعر الدولار الاميركي والتقنين القاسي للكهرباء، كما اعتصم عدد آخر امام مرفأ طرابلس ومنعوا الشاحنات من الخروج والدخول من والى المرفأ، مرددين هتافات تطالب ...