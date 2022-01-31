الحكومة اللبنانية تقر المساعدة الاجتماعية للموظفين وتبحث الدولار الجمركي

تستكمل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2022 في جلستين متتاليتين تعقدهما يوم الأربعاء المقبل وذلك بعد جلسة صباحية عقدتها صباح اليوم في السراي الحكومي.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إنّ الحكومة أقرت المساعدة الاجتماعية لكل من يخدم المرفق العام بنسبة 75 بالمئة من أصل الراتب على مدة سنة ، مشيراً إلى أنّ المجلس بحث ملف الدولار الجمركي من دون أن يبت به.

وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أشار إلى أنّ المهلة للتسجيل على شبكة دعم تنتهي اليوم وسيتم عقد مؤتمر صحافي لتوضيح كل التفاصيل. وأضاف أنّ الحكومة أقرت في جلستها اليوم دعم المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة خوفاً من اقفالها.

المصدر: قناة المنار