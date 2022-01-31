النائب رعد : عندما نكون أصحاب قضية نستطيع أن نصمد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أنّ:” المطلوب أميركياً أن تُذل دول المنطقة وتخضع وأن تقف في الصف ، معلنةً الولاء والخضوع والخنوع والإلتزام بكل تعليمات الإدارة الأميركية ، ومن ورائها العدوّ الصهيوني”.

ولفت رعد إلى أننا”اليوم نعيش في أزمة وحالة ضيق وضغط وحصار يُمنَع فيها عنّا لقمة العيش”، وتابع:” ان مؤسساتنا في هذا البلد يتم هدمها ، وليس الهدف بأن نجوع فقط أي أننا : “إذا منجوع منبقى أهل كرامة وشرف ونكون أسقطنا المشروع المُعادي” ، بل المطلوب أن يسحقنا الجوع ليسلب منّا كرامتنا ، فنقع مستسلمين أمام إرادة العدوّ”، مؤكداً أن”الذي يستطيع أن يصمد في هذه المواجهة هو صاحب القضية والإلتزام والشّرف والكرامة” .

وشدد على أننا”عندما نكون أصحاب قضية نستطيع أن نصمد ، أمّا عندما نكون أسرى لقمة العيش سنجوع ونحبط ونستسلم ونَسقُط ونُهزم بسهولة أمام العدوّ “.

وتساءل النائب رعد “ولماذا لا نصبر ؟ ، فيما نحن نقض مضاجع العدو رغم كل المحاولات التي يبذلها من أجل أن يسقطنا ، فعندما هزمناه كنّا لوحدنا في هذه المنطقة ، والآن أصبحنا محورًا ممتدًا على امتداد هذه المنطقة ، والآن نحن يجب أن نفرض شروطنا” .

أضاف”إذا أرادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه ، فهذا النظام لم نصنعه نحن ، بل صنعته إرادات خارجية وراقبته وزارة الخزانة الأميركية ، حيث لا يدخل فلسٌ إلى مصرف من مصارفنا إلّا برقابة وزارة المال الأميركية”، تابع : “من شو عم يخوفونا بالنظام المصرفي ، هم يهدمون ما بنوه من مؤسسات لأن هذه المؤسسات كانت أعجز من أن تذلّ رقابنا لذلك بلّشوا يسكروها بعدما ورّطوها “.

وختم رعد متسائلاً :”من الذي سرق أموال المودعين ؟ أنا وأنتم أو مؤسساتهم التي سرقتهم”، موضحاً أن”المطلوب الآن وللأسف كيف يوزعون الخسائر بالتساوي بين الناس وبين المودعين وبين الدولة وبين المصارف حتى ما حدا يتحمّل أكتر من غيروا “، أضاف”لماذا يتم تحميل الفقير متل ما سيتحمّل الغني ، لماذا يتم تحميل المودع الذي سُرقت أمواله مثل ما نريد أن نحمّل الدولة التي صرفت أموال الناس”، مؤكدا أن”الذي يملك قضية يحسن التصرّف ويعرف إلى أين يمضي ، وبحمد الله لدينا على مستوى قيادات بيئتنا من يملك الرؤية الواضحة لما يجب أن نفعله لمواجهة هذا المخطط وهزيمته “.

كلام رعد جاء خلال حفل تأبيني للمرحوم الدكتور حسيب شعيب في بلدة الشرقية بمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي و امام البلدة الشيخ حسن شعيب وشخصيات وفعاليات وأهالي البلدة.

المصدر: موقع المنار