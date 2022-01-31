أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القاء القبض على ارهابيين اثنين ينتميان لعصابات “داعش” الارهابية. وقالت الاستخبارات إنه “من خلال التحقيقات معهم اعترف الارهابي الأول أنه عمل بما يُسمى ديوان الجند لواء الغرباء واشترك بعدة عمليات ضد الحشد الشعبي في جبال مكحول ومن ثم تسلم منصب ما يُسمى اداري كتيبه عمر بن الخطاب واشترك بمعركة الموصل القديمه ضد القوات الامنية المحررة للمدينة، وفي عام ٢٠١٩ قام بالعودة الى بغداد لغرض استطلاع الأوضاع وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ارهابية فيها”.

وتابعت الوكالة أن “الارهابي الثاني عمل بما يُسمى ديوان الشرطة اللااسلامية وبعد ذلك تم اختيارة للمشاركه في العمليات الارهابية في جبال مكحول وبعد انتهاء العمليات عاد الى مدينة الموصل وتم تكليفه بمحاربة القوات الامنيه المشاركة في عمليات تحرير الموصل، وفي الأثناء تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من أعمال اجرامية ضد الانسانية”.

المصدر: موقع المنار