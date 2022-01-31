مجلس علماء فلسطين: التطاول على المقاومة والطوائف أسلوب صهيوني رخيص لإيقاع الفتنة

دان رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في تصريح “الأصوات والأبواق النشاز التي تتطاول على المذاهب الدينية وعلى المقاومة وجمهورها”، مؤكدا أن “المقاومة حمت لبنان أرضا وشعبا من دون تمييز، وهذا يدل على رقيها وأخلاقها النبيلة النابعة من ديننا الحنيف دين المحبة والرحمة والحكمة والصبر والتسامح”.

واشار الى أن “المسلمين أمة واحدة، والسنة والشيعة جناحا هذه الأمة ولا تقوم الأمة إلا بجناحيها” ، معتبرا ان”التطاول على المقاومة وعلى الطوائف والمذاهب الدينية اسلوب صهيوني رخيص لإيقاع الفتنة بين الناس، وأن من يسيىء لهذه الأمة المحمدية الأصيلة التي تفوقت بأخلاقها وحضارتها على جميع الأمم، متآمر على لبنان وشعبه ومقاومته ويعمل على تحقيق المشروع الصهيو- اميركي في زرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ظنا منهم أنهم بكلامهم هذا يحققون مكاسب انتخابية واسترضاء للخارج، ونسوا أن المقاومة التي قدمت آلاف الشهداء على مذبح الوطن للحفاظ على وحدة اراضيه وجيشه وشعبه كفيلة بأن تسكت كل الأبواق النشاز المتآمرة وتفشل كل المشاريع الفتنوية ووأدها في مهدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام