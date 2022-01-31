مجلس علماء فلسطين: التطاول على المقاومة والطوائف أسلوب صهيوني رخيص لإيقاع الفتنة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:34

مجلس علماء فلسطين: التطاول على المقاومة والطوائف أسلوب صهيوني رخيص لإيقاع الفتنة

منذ 31 mins 31 January، 2022
مجلس علماء فلسطين2
لبنان

دان رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في تصريح “الأصوات والأبواق النشاز التي تتطاول على المذاهب الدينية وعلى المقاومة وجمهورها”، مؤكدا أن “المقاومة حمت لبنان أرضا وشعبا من دون تمييز، وهذا يدل على رقيها وأخلاقها النبيلة النابعة من ديننا الحنيف دين المحبة والرحمة والحكمة والصبر والتسامح”.

واشار الى أن “المسلمين أمة واحدة، والسنة والشيعة جناحا هذه الأمة ولا تقوم الأمة إلا بجناحيها” ، معتبرا ان”التطاول على المقاومة وعلى الطوائف والمذاهب الدينية اسلوب صهيوني رخيص لإيقاع الفتنة بين الناس، وأن من يسيىء لهذه الأمة المحمدية الأصيلة التي تفوقت بأخلاقها وحضارتها على جميع الأمم، متآمر على لبنان وشعبه ومقاومته ويعمل على تحقيق المشروع الصهيو- اميركي في زرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ظنا منهم أنهم بكلامهم هذا يحققون مكاسب انتخابية واسترضاء للخارج، ونسوا أن المقاومة التي قدمت آلاف الشهداء على مذبح الوطن للحفاظ على وحدة اراضيه وجيشه وشعبه كفيلة  بأن تسكت كل الأبواق النشاز المتآمرة وتفشل كل المشاريع الفتنوية ووأدها في مهدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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