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February 12 2022 - 12:30

مجلس علماء فلسطين يبارك لإيران انتصار ثورتها الإسلامية

منذ 49 mins 12 February، 2022
مجلس علماء فلسطين
لبنان

هنأ رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ الدكتور محمد صالح الموعد في تصريح، الجمهورية الاسلامية الإيرانية لمناسبة الذكرى ال43 لانتصار الثورة الاسلامية.

وقال “كل التحية لإيران التي دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة ومحورها وهي مازالت تتعرض للحصار والعدوان الدائم، لكنها صمدت وصبرت ولن تتنازل عن دعم فلسطين والمقاومة”. من جهة ثانية، شارك الشيخ الموعد على رأس وفد من مجلس علماء فلسطين في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية في ذكرى انتصار الثورة، مؤكداً أن “واجب جميع احرار العالم أن يتمسكوا ويدافعوا عن مبادئ هذه الثورة المباركة حتى تحقيق كامل أهدافها نصرة للمستضعفين وتحرير القدس وكل فلسطين من براثن العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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