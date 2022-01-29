الدفاع الأذربيجانية: فقدان أثر ضابط في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية العثور على عسكريين فقدوا بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة كالباغار في جبال قره باغ، فيما لا يزال البحث مستمرا عن ضابط كان في قوام المجموعة.

وجاء في بيان الوزارة “بسبب التغير الحاد في الطقس والعاصفة التي ضربت إقليم ألاغولار في منطقة كالباغار، فقد أثر 4 عسكريين بينهم ضابط”.

وأضاف البيان “نتيجة لعمليات التفتيش في 29 يناير، تم العثور على 3 عسكريين من المجموعة المفقودة، ووضعوا في مستشفى عسكري في كالباغار ويخضعون للإشراف الطبي، فيما لا يزال البحث مستمرا عن الملازم أول باغيروف”.

وتقع منطقة ألاغولار في أقصى غرب قره باغ على الحدود مع أرمينيا ومغطاة بالثلوج، والوصول إليها صعب للغاية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية