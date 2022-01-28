الخارجية الأميركية: نتوقع عقد مباحثات جديدة بين بلينكن ولافروف الأسبوع المقبل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 23:26

الخارجية الأميركية: نتوقع عقد مباحثات جديدة بين بلينكن ولافروف الأسبوع المقبل (وكالة يونيوز)

منذ 9 mins 28 January، 2022
أخبار موقع المنار

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