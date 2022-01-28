ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج الوسادات الهوائية

أعلن المدير التنفيذي لشركة استثمارات الضمان الاجتماعي، تحقيق ايران الاكتفاء الذاتي في انتاج الوسادات الهوائية وتوفير 30 مليون يورو في استيراد هذا المنتج.

وفي حديثه للمراسلين، قال علي رستمي: شهدنا اليوم تدشين خط انتاج نسيج الوسادة الهوائية وذلك للمرة الاولى في البلاد.

وأشار رستمي الى انه مع بدء خط انتاج الوسادات الهوائية سنحقق الاكتفاء الذاتي التام من خلال انتاج 5 ملايين متر مربع من النسيج الخاص في السنة، مضيفا: سنشهد بذلك توفير 30 مليون يورو في استيراد هذا المنتج.

ولفت انه بانجاز هذا المشروع، لن نحتاج لاستيراد هذا المنتج، وسوف تتم تلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات تماما في هذا المجال، مشددا على اننا عازمون في عام دعم الانتاج وإزالة العقبات، على إزالة جميع عراقيل الانتاج وإبدال جميع المنتجات بصناعة الداخل.

المصدر: وكالة انباء فارس