هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: في الساعات الأولى من صباح الاثنين تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي – موقع قناة المنار – لبنان
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: في الساعات الأولى من صباح الاثنين تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي