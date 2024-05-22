هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: في الساعات الأولى من صباح الاثنين تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 10:54

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: في الساعات الأولى من صباح الاثنين تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي

منذ 5 mins 22 May، 2024
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