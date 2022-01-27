الحلبي دعا مؤسسات التعليم العالي لإيداع نسخة رقمية عن كل إفادة أو شهادة مصدقة تصدر عنها

طلب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الخميس من جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بإيداع أمانة سر المصادقات الجامعية في الوزارة، نسخة رقمية عن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة تصدر عنها بناء على طلب يوجهه إليها أي من طلابها أو أية جهة أخرى.

ولفت الحلبي الى ان “أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة صادرة عن أي منها لتعرض على مصادقة الأمانة آنفة الذكر، لن تقترن بهذه المصادقة إلا إذا تبين أنها كانت قد أودعت بواسطة البريد الإلكتروني بصورة فورية بالتزامن مع إصدارها من قبل المؤسسة الصادرة عنها وأنها مطابقة في مندرجاتها كافة للنسخة المودعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام