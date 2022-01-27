الحلبي دعا مؤسسات التعليم العالي لإيداع نسخة رقمية عن كل إفادة أو شهادة مصدقة تصدر عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 17:08

الحلبي دعا مؤسسات التعليم العالي لإيداع نسخة رقمية عن كل إفادة أو شهادة مصدقة تصدر عنها

منذ 1 ساعة 27 January، 2022
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

طلب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الخميس من جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بإيداع أمانة سر المصادقات الجامعية في الوزارة، نسخة رقمية عن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة تصدر عنها بناء على طلب يوجهه إليها أي من طلابها أو أية جهة أخرى.

ولفت الحلبي الى ان “أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة صادرة عن أي منها لتعرض على مصادقة الأمانة آنفة الذكر، لن تقترن بهذه المصادقة إلا إذا تبين أنها كانت قد أودعت بواسطة البريد الإلكتروني بصورة فورية بالتزامن مع إصدارها من قبل المؤسسة الصادرة عنها وأنها مطابقة في مندرجاتها كافة للنسخة المودعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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