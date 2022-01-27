شركة Samsung تسجل أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال 2021 بأكثر من 230 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 12:20

شركة Samsung تسجل أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال 2021 بأكثر من 230 مليار دولار

منذ 53 mins 27 January، 2022
Samsung Corporation
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة Samsung الكورية الجنوبية بـ 53.3% في الربع الأخير من عام 2021 ، حيث ساعدت المبيعات القياسية في التغلب على التحديات التي تواجهها الشركة بسبب مشاكل سلاسل التوريد.
وقال أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 13.87 تريليون وون كوري، أي 11.55 مليار دولار، للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، ارتفاعاً من 9 تريليونات وون كوري خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
هذا وسجلت Samsung أعلى مبيعات سنوية لها بلغت 279.6 تريليون وون كوري في عام 2021، أي حوالي 232 مليار دولار، وهي قفزة بنسبة 18% عن العام السابق.

المصدر: رويترز

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