مصادر فلسطينية: انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس وتمركزها قرب منزل الشهيد فادي أبو شخيدم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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مصادر فلسطينية: انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس وتمركزها قرب منزل الشهيد فادي أبو شخيدم
منذ 21 mins
26 January، 2022
الشهيد فادي أبو شخيدم
مخيم شعفاط
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