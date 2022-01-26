مصادر فلسطينية: انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس وتمركزها قرب منزل الشهيد فادي أبو شخيدم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00

مصادر فلسطينية: انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم شعفاط بالقدس وتمركزها قرب منزل الشهيد فادي أبو شخيدم

منذ 21 mins 26 January، 2022
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