بدء جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، وتستكمل البحث في موازنة العام 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 11:00

بدء جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، وتستكمل البحث في موازنة العام 2022

منذ 1 ساعة 26 January، 2022
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