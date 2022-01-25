وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: من المفترض أن تبدأ الإتفاقية مع الاردن وسوريا بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 18:02

وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: من المفترض أن تبدأ الإتفاقية مع الاردن وسوريا بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين

منذ 40 mins 25 January، 2022
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