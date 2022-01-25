غريب أبادي يدین مجازر التحالف السعودي في اليمن

وفي رسالة إلى باشيليت کتب غریب أبادي “شهد العالم يوم الجمعة 21 يناير/ كانون الثاني ، مرة أخرى عملاً إجرامياً ادى الى استشهاد او جرح أكثر من 360 شخصا من بينهم 3 أطفال وذلك جراء غارات على سجن في اليمن”، متابعاً “نفذ تحالف العدوان أكثر من 839 غارة جوية في كانون الثاني/يناير الماضي على المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية اليمنية”، مضيفاً أن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي”.

ودعا غريب أبادي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى “توظیف كل إمكانيات المفوضية لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم ومحاسبة تحالف العدوان ومؤیدیه على أعمالهم الإجرامية”، إضافةً إلى “بذل قصاری جهد لإعادة موضوع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في اليمن إلى جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان”. كما دعاها ايضاً إلى “استخدام كل الامكانيات المتاحة لمکافحة مثل هذه الاعمال الاجرامیة التي تصنف على أنها جرائم حرب وإبادة جماعية”.

كما اشار الى ان اليمن يستورد 90 % من احتياجاته الغذائية والدوائیة، مضيفا ان التحالف اتخذ خطوات جادة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الی الشعب الیمني، لافتاً إلى ان التحالف “قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية باستشهاد 370 الف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء”.

وتابع أن “الشعب اليمني دأب على التضحية بأرواحه وممتلكاته لأكثر من 6 سنوات لمجرد ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال”.