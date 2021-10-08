مهمة غريب آبادي في فيينا تنتهي في 15 تشرين الأول/اكتوبر

أعلن سفير ومندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا کاظم غریب آبادي أن مهمته ستنتهي في 15 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري. وكتب غريب آبادي، في تغريدة له على موقع تويتر مساء الخميس، أن مهمته في فيينا ستنتهي نظراً للمسؤولية الجديدة التي سيتولاها في طهران. ونشر مندوب ايران صوراً لآخر لقاءاته مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وامين عام منظمة اوبك ورؤساء المنظمات الدولية في فيينا، مضيفاً أن “سياستنا مبنية على المشاركة النشطة في المنظمات الدولية من اجل تحقيق اهداف من ضمنها توفير المصالح الوطنية الايرانية”.

وكانت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” قد اعلنت عن لقاء بين امين عام المنظمة محمد سانوسي باركيندو ومندوب ايران غريب آبادي.

يُذكر ان غريب آبادي تولي مهمة سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا في العام 2018 .

المصدر: فارس