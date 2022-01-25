الاحتلال الأمريكي يقصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة

جددت قوات الاحتلال الأمريكي عدوانها الجوي على البنية التحتية في مدينة الحسكة بذريعة ملاحقة فارين من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي عقب احداث الفوضى التي شهدها سجن الثانوية الصناعية ونفذت اليوم عدواناً على مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات ومحيط مركز حبوب غويران في المدينة.

وذكرت وكالة سانا أن “عدوان طيران الاحتلال الأمريكي على مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات تسبب بتدمير مرآب الآليات في حين تسبب قصف نقاط عدة في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران بوقوع دمار كبير في المبنى”.

ودمر طيران الاحتلال الامريكي يوم الجمعة الفائت مبنى المعهد التقني في مدينة الحسكة بذريعة تحصن فارين من سجن الثانوية الصناعية فيه في الوقت الذي فرضت فيه ميليشيا “قسد” التابعة له حظراً كلياً على مدينة الحسكة ومنعت الدخول والخروج منها وإليها.

المصدر: وكالة سانا