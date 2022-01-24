شولتس: توسع الناتو على حساب دول في شرق أوروبا خارج الأجندة حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 00:02

شولتس: توسع الناتو على حساب دول في شرق أوروبا خارج الأجندة حاليا

منذ 46 mins 23 January، 2022
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أخبار دولية - المانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن حلف الناتو لا يستطيع ضمان عدم استمرار تمدده شرقا، غير أنه لا يدرس حاليا إمكانية انضمام دول جديدة في شرق أوروبا إليه.

وقال شولتس في مقابلة نشرتها صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الناتو تقديم ضمانات إلى روسيا بوقف تمدده شرقا: “انضمام دول جديدة في شرق أوروبا إلى الناتو ليس على الأجندة حاليا. لما قدمت روسيا هذا الطلب؟ لا يمكن تقديم مثل هذه الضمانات”.

وأبدى شولتس قناعته بأن وجود “حلف دفاعي عابر للأطلسي” يعد أمرا ضروريا، مضيفا أن “الدول الديمقراطية تتوحد ضمن إطار الناتو مصالحها”.

المصدر: وكالات

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