فلسطين المحتلة : شبان فلسطينيون يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف قرية برقا جنوب شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 00:28

فلسطين المحتلة : شبان فلسطينيون يتصدون لهجوم مستوطنين على أطراف قرية برقا جنوب شرق رام الله

منذ 57 mins 22 January، 2022
أخبار موقع المنار

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