تجمع علماء جبل عامل: لوقفة جريئة وجدية لنصرة الشعب اليمني المظلوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 22:38

تجمع علماء جبل عامل: لوقفة جريئة وجدية لنصرة الشعب اليمني المظلوم

منذ 2 ساعة 22 January، 2022
اخبار
لبنان

دان “تجمع علماء جبل عامل”، في بيان، “المجزرة البشعة التي ارتكبها التحالف الأميركي السعودي بحق الشعب اليمني العزيز، وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى”، واعتبر أن “هذه المجازر بحق المدنيين هي تعبير صارخ عن فشل قوى العدوان في حربها العبثية على اليمن، وهي وصمة عار في جبين هذه الدول والمجتمع الدولي الذي لم تحركه الدماء اليمنية ولا مشاهد الأطفال الممزقة”.

ودعا “جميع الأحرار في العالم” إلى “وقفة جريئة وجدية لنصرة هذا الشعب المظلوم والمجاهد بشتى الطرق والوسائل”، مؤكدا أن “قوة الحق ستنتصر على الإجرام المتمادي بغيه، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى”.
وختم التجمع داعيا للجرحى بالشفاء العاجل وللشهداء بالرحمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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