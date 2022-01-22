الخارجية الأمريكية: على عائلات موظفي سفارتنا في كييف مغادرة البلاد فورا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في سفارتها في كييف إلى مغادرة البلاد فورا.

وأفادت شبكة CNN، أن السفارة الأمريكية في كييف طلبت من وزارة الخارجية الإذن بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ليس لديهم ما يعلنونه في هذا الوقت”، مضيفًا: “إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ، كما نفعل دائمًا، في حالة تدهور الوضع الأمني”.

ورفض متحدث باسم السفارة التأكيد، فيما قال مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة أبلغت أوكرانيا بأنه “من المحتمل أن تبدأ عمليات إجلاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل” لعائلات الدبلوماسيين من السفارة في كييف.

وقال المصدر إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين حول الأمر وأخبره أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، فسيكون ذلك “رد فعل مبالغ فيه”.

وكان قد أفاد مراسل فوكس نيوز على تويتر، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف ببدء الإجلاء من أوكرانيا اعتبارًا من يوم الاثنين.

المصدر: وكالة سبوتنيك