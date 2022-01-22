ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير : مجازر اميركية مروّعة بأدوات سعـوديّة واماراتية ضحيّتها الشعب اليمني الشقيق وسط صمت دوليّ مخز

دان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان المجازر العدوانية التي ارتكبها تحالف العدوان الاميركي السعودي الاماراتي بحق الشعب اليمني الشقيق.

واوضح البيان ان “العالم باسره استفاق على مجزرة امريكية سعودية اماراتية جديدة ومروّعة ارتكبت عبر قصف جويّ على السجن الاحتياطيّ في صعدة، أسفرت عن استشهاد 82 شهيدًا تمّ انتشال أشلائهم من تحت الأنقاض، وعشرات الجرحى من الأبرياء كلّهم من المدنيّين؛ ليبرز من جديد الوجه الارهابي الاميركي الحقيقيّ وحلفائه الجبناء المتجرّدين من الإنسانيّة”.

ولفت البيان الى ان “المحرقة الاميركية في صعدة، وصمت المجتمع الدوليّ المخزي يكشفان حجم الظلامة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق حين ترتكب بحقّه المجازر الدمويّة البشعة؛ وحين يكتفي من يسمّى بالمجتمع الدوليّ بالتفرّج بصمت مطبق؛ وحين يواجه بالإدانة عندما يقرّر الدفاع عن نفسه”، مشيراً الى ان “قد سبق هذه المجزرة قصف المركز الرئيسيّ للاتصالات الذي أدّى إلى وقوع عدد من الشهداء بينهم نساء وأطفال؛ وتسبّب بانقطاع كامل لخدمة الإنترنت في عموم الجمهوريّة اليمنـ.يّة في محاولةً لعزل الشعب اليمنيّ عن العالم، ولكي لا ترى الشعوب هذه المجازر الدمويّة في المحافظات اليمنيّة.”

وفي سياق الارهاب نفسه فجع الشعب العراقي باستشهاد ١١ جنديا عراقيا بعد هجوم غادر من عناصر تنظيم داعش الارهابي ، الذي صنعته اميركا وهي التي تدير كلّ عمليّاته الانتحارية المتوحّشة.

وتقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيانه بأحرّ التعازي للشعبَين الشقيقَين العراقي واليمني ، سائلين الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مستنكرين هذا الصمت الدوليّ المتعمّد على كلّ هذه المجازر التي تديرها الإدارة الأمـ.ريكـ.يّة، وتنفّذها أدوات سـ.عوديّة إمـ.اراتيّة قذرة أمام مرأى كلّ حكومات العالم والأمم المتّحدة.

المصدر: موقع المنار