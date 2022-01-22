أسرار وعناوين الصحف اللبنانية السبت 22-1-2022

أسرار وعناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت السبت 22-1-2022

أسرار الصحف:

البناء

قالت مصادر مالية إن أبسط الأحكام على الموازنة هو أنّها منحازة ضد الموظفين. فالنفقات تضاعفت أربع مرات مع استثناء خدمة الدين والواردات زادت ثلاث مرات ونصف المرة، بينما رصد للموظفين مساعدة بقيمة راتب لمدة سنة فيما كان الواجب مضاعفة الرواتب ثلاث مرات لتحقيق توازن نسبيّ.

قرأت مصادر روسيّة في نتائج اجتماع وزيري الخارجية الأميركي والروسي نقطة بداية لتخفيض التصعيد في أوكرانيا على أربع مراحل تبدأ بتفهّم المخاوف المتبادلة ويليها تقديم ضمانات بعدم ضمّ أوكرانيا للناتو مقابل عدم غزوها ثم سحب القوات من حدود روسيا وأوكرانيا للبدء باتفاق مينسك.

الجمهورية

ـ أكّد أحد الوزراء أنّه اكتشف أن الفقر المقنّع أصبح أوسع انتشارا بكثير من الفقر الظاهر.

ـ يقول سياسيون محايدون إن تعاطي الطبقة الحاكمة مع إستحقاق حسّاس داهم تنطبق عليه مقولة «ألسنتهم في مدحه وأيديهم في نحره».

صحيفة اللواء

كشف مصدر مطلع أن خطوة العزوف عن الترشيح تشكّل امتداداً للإعتراض على السياسة المتبعة منذ 17ت2 عام 2019.

لجأت مؤسسات سياحية عريقة إلى زيادة أجور المستخدمين لديها، بدفع ثلث الراتب بالدولار الأميركي!

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ مجازر اليمن: أنصار الله يتوعّدون وأبوظبي تتنصّل

ـ الحريري «يتنحّى» الاثنين

ـ الموازنة تقترح صلاحيات تشريعية استثنائية لوزير المال: الدولار الضريبي بيد سلامة

ـ «فورد» شريكة CIA: نكون حيث تكون الانقلابات

صحيفة البناء

ـ لافروف وبلينكن للتراجع المنظم… وغارات سعوديّة إماراتيّة على اليمن

ـ الحريريّ أمام تحدّيات وخسائر الانسحاب يواصل المشاورات حتى الاثنين

ـ الموازنة: استمرار سيطرة حزب المصارف وتوزيع الأعباء على اللبنانيّين

صحيفة الجمهورية

ـ المشهد الداخلي: صندوق مفاجآت!

ـ «موازنة إنقاذ» بلا حماية اجتماعية

ـ سيناريوهات ما بعد بعد مقاطعة الحريري؟

ـ «العدلية خارج الخدمة»..ووزيرها: الى المواجهة دُر

صحيفة اللواء

ـ الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات..

ـ موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء

ـ بلينكن: سنردّ على أي هجوم روسي.. ولافروف يشدد على الضمانات الأمنية

صحيفة الديار

ـ لبنان يبدأ الاثنين رسمياً التفاوض مع صندوق النقد: الضرائب والرسوم تدريجية حفاظا على الفقراء

ـ الحريري ينكفئ وصراع خفي بين بهية الحريري والسنيورة على زعامة المستقبل

المصدر: الصحف اللبنانية