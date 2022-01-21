سوريا: نزوح جماعي لسكان أحياء غويران النشوة فيلات حوش البعر فيلات الحمر إلى الأحياء الوسطى والشمالية من الحسكة في ظل تواصل الاشتباكات بين قوات قسد وتنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 13:42

سوريا: نزوح جماعي لسكان أحياء غويران النشوة فيلات حوش البعر فيلات الحمر إلى الأحياء الوسطى والشمالية من الحسكة في ظل تواصل الاشتباكات بين قوات قسد وتنظيم داعش الارهابي (وكالة يونيوز)

منذ 32 mins 21 January، 2022
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