العاصفة “هبة” وصلت إلى البقاع

وصلت العاصفة “هبة” وحضرت معها الرياح الشديدة التي عصفت طوال الليلة الماضية لتتراكم الغيوم ويبدأ هطول الأمطار غزيرا في مختلف مناطق البقاع الشمالي والهرمل قبل ان يبدأ تساقط الثلوج بدءا من ارتفاع ألف متر وما دون عن سطح البحر لينخفض إلى ٩٠٠ متر وما دون منتصف الليل ، حيث ادى تراكم الثلوج إلى قطع معظم الطرقات الجبلية.

وتدنت درجات الحرارة بشكل كبير والتزم الأهالي منازلهم بعد تأمين احتياجاتهم اتقاء للبرد وسط ارتفاع سعر المازوت هذا العام اضعافا مضاعفة عن العام الماضي ، وهم يعيشون تحدي تأمين هذه المادة الحيوية ، كذلك المواد الغذائية التي ورغم انخفاض سعر الدولار بشكل كبير لم تشهد أسعارها انخفاضا مماثلا.

وزاد الطين بلة التقنين القاسي جدا للكهرباء ، كذلك تشهد الإتصالات الخليوية انقطاعا طويلا بين الحين والآخر.

المدارس اقفلت في الأماكن التي تعلو ٩٠٠ متر عن سطح البحر ، فيما فتحت بعض المدارس الخاصة ابوابها في الأماكن التي لم تشهد تساقطا للثلوج.

واستنفرت بلديات المنطقة إمكانياتها لمواجهة تداعيات العاصفة المستمرة.

المصدر: موقع المنار