اشارة منع تصرف على عَقارات وسيارات سلامة

قرارٌ قضائيٌ بمنعِ حاكمِ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة من التصرفِ بسياراتِه وبعضِ عَقاراتِه وذلكَ بعدَ منعِه من السفر.

بعد القرار القضائي الصادر عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر برا وبحرا وجوا، أصدرت القاضية عون قرارا جديدا بحق حاكم المصرف المركزي منعته بموجبه من التصرف بسياراته وبعض عقاراته وذلك بعد ان تغيب مرتين متتاليتين عن جلسة استجوابه في الدعوى المقامة ضده من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام.

قرار القاضية عون قضى بوضع اشارة منع تصرف على أحد العقارات العائدة لرياض سلامة في منطقة برمانا اضافة الى مجموعة عقارات في منطقة قرنة شهوان العقارية، كما تم وضع اشارة منع تصرف على اربع سيارات تعود ملكيتها لحاكم مصرف لبنان.. وفور صدر القرار قامت الجهة المدعية بتنفيذ اشارة منع التصرف على سيارات سلامة في هيئة إدارة السير.

مصادر مطلعة قالت للمنار ان القاضية عون مصرة على المضي قدما في إجراءاتها القانونية بحق حاكم المصرف المركزي ولهذه الغاية حددت الاول من شباط المقبل موعدا جديدا لاستجوابه.. وبحسب المصادر المطلعة فإن القاضية عون لن تتوانى عن الادعاء على رياض سلامة وإصدار مذكرة توقيف بحقه في حال واصل تغيبه.

حاكم مصرف لبنان ملاحق امام القضاء في لبنان بعدة جرائم ابرزها التدخل في المضاربة على الليرة اللبنانية مع أحد المصارف وبجرم السماح بتحويلات الى الخارج وهناك دعوى لا تزال عالقة امام النيابة العامة التمييزية تتضمن أدلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا.

في الاول من شباط المقبل هناك موعد جديد لاستجواب حاكم مصرف لبنان بعد منعه من السفر ومن التصرف بسياراته وبعض عقاراته، فالى اي مدى سيواصل رياض سلامة تمرده على القضاء والهروب من سلطة القانون بفعل الحصانة السياسية التي يتمتع بها ؟

المصدر: المنار