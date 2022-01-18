هبة تسيطر على لبنان لـ 36 ساعة

وصلت الى لبنانَ العاصفةُ هبة، ثلوجٌ كثيفةٌ ورياحٌ عاتية، وصقيعٌ لم يشهد مثلَه لبنانُ منذُ سبعِ سنوات.

العاصفة التي يتأثر بها لبنان بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الخميس. ست وثلاثون ساعة متواصلة ستفرغ خلالها هبة حمولتها الكبيرة من الامطار والثلوج، خاصة وانها تتميز عن سابقاتها العام الماضي بسرعة الرياح التي تصل الى المئة كلم في الساعة، والثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الستمئة متر.

تبلغ العاصفة ذروتها مساء الاربعاء حيث يتوقع ان تتساقط الثلوج بكثافة، وتتواصل حتى صباح الخميس لتبدأ بعدها تدريجيا بالانحسار، وتحل محلها موجه من الصقيع لم يشهد مثلها لبنان منذ سبع سنوات ويتكون بفعلها طبقة من الجليد في المناطق الداخلية والجبلية.

تأثر لبنان بهذه التيارات القطبية سيبقى متواصلا ، وقد يحمل عواصف مشابهة في الفترة المقبلة. وفي هذه الاجواء من الثلج والصقيع من المناسب الانتباه الى بعض الارشادات أثناء القياده، مثل عدم التوجه الى المناطق الجبلية الا عند الضرورة القصوى وعدم تشغيل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة، فضلا عن الانتباه الى مخاطر البحر مثل عدم الاقتراب من الشاطيء لصيد الاسماك بالصنارة، او التوغل بعيدا عن المياه اثناء الصيد بواسطة القارب….ويبقى الاهم ان يتسنى للجميع الظفر بالدفء المطلوب لتجاوز هذه العاصفة وغيرها من العواصف.

المصدر: المنار