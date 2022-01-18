الصين: نشتبه في قدوم كوفيد-19 للبلاد عبر رسائل البريد الواردة من الخارج

دعت الصين المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد وبخاصة تلك الواردة من الخارج بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا رصدت في بكين ربما نجمت عن طرد قادم من كندا.

وافادت وكالة “رويترز” بان السلطات تعهدت بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج وتصر على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام