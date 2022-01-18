كبير المفاوضين الايرانيين يستأنف محادثاته الدبلوماسية في فيينا

استانف مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني محادثاته الدبلوماسية في فيينا الاثنين بعد توقف لمدة يومين في اطار الجولة الثامنة للمفاوضات.

ووصل باقري الى العاصمة النمساوية فيينا الاثنين واجتمع في اول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشان مختلف القضايا ذات الصلة.

وكان باقري ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث قد عادوا الى عواصم بلدانهم الجمعة من اجل اجراء المزيد من المشاورات وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء ايران ومجموعة “4+1” في فندق كوبورغ بفيينا.

واجرى كبير المفاوضين الايرانيين في طهران خلال اليومين الماضيين مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين وكذلك مع المسؤولين المعنيين في المجال الفني والتخصصي.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد الوفود المشاركة.

المصدر: وكالة ارنا