البعثة الأممية إلى السودان تدين استخدام العنف والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتطالب السلطات إجراء تحقيقات ذات مصداقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2022 - 21:08

البعثة الأممية إلى السودان تدين استخدام العنف والذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتطالب السلطات إجراء تحقيقات ذات مصداقية

منذ 8 mins 17 January، 2022
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