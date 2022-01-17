باسيل: لينهي المحقق العدلي بانفجار المرفأ تحقيقاته ويصدر القرار الظني

لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال استقباله وفدا من اهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت الاثنين الى أن “الظلم أشد مضاضة حين يكون مصدره القضاء نفسه”، واعتبر أن “الملحّ راهنا يتمثّل في أن ينهي المحقق العدلي التحقيقات ويصدر القرار الظني”.

وقال باسيل إن “الاستمرار في عرقلة سير العدالة وعدم معرفة الحقيقة، يحملان ظلما كبيرا على اهالي الشهداء اصحاب الخسارة الأفظع، وعلى المتألمين من الجرحى وعلى المتضررين في ممتلكاتهم من عدم صدور التقرير الذي يعوضهم جزئيا، وعلى الموقوفين ظلما”، وتابع “وحدها الحقيقة والحكم العادل يطويان جزئيا صفحة الألم الكبير”.

وأشار باسيل الى أن “الاهمال الوظيفي إن حصل فإن عقوبته معروفة ولا يمكن ان تبقى مفتوحة، فكيف ان لم يحصل، حيث ان بعض الموقوفين قاموا بعملهم الوظيفي على أكمل وجه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام