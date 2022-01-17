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January 17 2022 - 14:04

وفاة باكستاني وهنديين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف منطقة مصفح آيكاد 3

منذ 34 mins 17 January، 2022
أبو ظبي
الامارات - عربي وإقليمي

أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة الاثنين. كما أعلنت شرطة أبو ظبي “السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية”.  وأكدت الشرطة أن “السلطات المختصة تبدأ تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”.

و أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”، حسب قول الوكالة.

المصدر: روسيا اليوم

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