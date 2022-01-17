ميقاتي: جلسات الحكومة ستخصص لبحث مشروع الموازنة

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن جلسات الحكومة ستخصص لبحث مشروع الموازنة.

وفي حديث صحافي، لفت ميقاتي إلى أنه ينكب مع الوزراء بدءاً من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعداداً لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.

وشدد ميقاتي على عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة جلسات مجلس الوزراء والتحقيق القضائي في انفجار المرفأ، وقال إن المطلوب من القضاء إعادة تصحيح وتصويب التحقيق في التفجير بعيداً عن الاستنسابية والانتقائية والالتزام بالنصوص الدستورية، ونوه بأن قرار عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات الحكومة ينم عن إحساس حزب الله وحركة أمل بأوجاع اللبنانيين.

المصدر: قناة المنار