ترامب: بايدن مسؤول عن تدهور العلاقات مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن إدارة بايدن الحالية لا تسيطر على الموقف، ودفعت الوضع إلى تفكير روسي بتواجد عسكري لها في أمريكا اللاتينية.

ونقل موقع “newsmax” تصريحات ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية أريزونا قال خلاله: “ها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد الآن بالذهاب إلى كوبا وفنزويلا، وهذا نقص في الاحترام. سابقا لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدا”.

وأضاف ترامب قائلا: إن “المسؤولين الأمريكيين تعمدوا تعقيد الأمور وتصعيبها على إدارته السابقة، من خلال الكذب بشأن روسيا”.

وتابع ترامب: “يتساءلون، ما هي أصعب دولة يمكن التعامل معها: روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية أو إيران؟ أصعب دولة يمكن التعامل معها هي الولايات المتحدة. لدينا بعض الأشخاص المجانين الذين ابتكروا هذه الصيغ المزيفة وهم يصرخون: روسيا، روسيا، روسيا. كل هذه الأمور ملفقة ومبتدعة”.

وشدد ترامب على أنه تم استخدام هذه التكنولوجيا ضده، عند اتهامه بالتواطؤ مع روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك