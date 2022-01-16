رويترز: إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير انتحاري في مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 11:50

رويترز: إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير انتحاري في مقديشو

منذ 58 mins 16 January، 2022
أخبار موقع المنار

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