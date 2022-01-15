النائب جشي مستقبلاً وفداً من الجهاد الإسلامي: فلسطين وجهة المجاهدين الأساسية ولضرورة تحصين الأمن في المخيمات

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي في مكتبه بمدينة صور، وفداً من حركة الجهاد الاسلامي برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان ابو سامر موسى.

هذا واستعرض المجتمعون “الوضع العام واخر المستجدات السياسية في المنطقة والضغط الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان بهدف محاصرة المقاومة”، مؤكدين أهمية مواجهة التحديات بكافة اشكالها سواء العسكرية او الاقتصادية”.

وشدد الطرفان على “اعتبار فلسطين وقدسها هي الوجهة الاساسية للمجاهدين والتي يجب العمل من اجل تحصينها من خلال تنامي المقاومة وبلوغها قوة الاقتدار للدفاع عنها وما عدا ذلك تفاصيل يجب التعامل معها دون أن تعيق تجهيزنا للمعركة الكبرى”.

كما اكد الطرفان على “ضرورة تحصين الأمن والاستقرار في المخيمات وعلى وحدة الموقف لحركات المقاومة ومحورها، لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يمعن في التضييق على اهلنا في الضفة الغربية والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48”.

وحيا المجتمعون “انتفاضة الاسرى في مواجهة إدارة السجون الصهيونية وإيقاف الاعتقال الاداري الظالم”، ووجهوا رسالة تضامن وتأييد “لأهلنا المنتفضين في النقب دفاعا عن الارض لمنع تهويدها ومصادرتها تحت عناوين مختلفة”،داعين فصائل المقاومة “لمساندة اهلنا في النقب”.

ونقل وفد الحركة رسالة شكر من ذوي الأسير هشام أبو هواش لكافة الذين وقفوا الى جانبه وسانده في اضرابه الذي انتهى بانتصار الإرادة على السجان.

المصدر: موقع المنار