داوود شهاب: انتفاضة النقب امتداد لمقاومة بيتا ولمسيرة العودة

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب إن “أهالي النقب والداخل المحتل يؤكدون تمسكهم بالهوية الاسلامية والوطنية”، وأشار إلى “انهم في رباط عظيم وهم يتقدمون صفوف المواجهة”.

وأضاف شهاب الجمعة ان “صمود أهالي النقب وانتفاضتهم بمثابة اعلان سقوط مشاريع التهويد والأسرلة والتعايش ومخططات دمج بدو النقب في الكيان الصهيوني”، وشدد على أن “انتفاضة النقب تأتي في سياق الفعل المقاوم ومسيرة التحرر التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان”، واعتبر “أنها امتداد لمقاومة بيتا وامتداد لمسيرة العودة”.

المصدر: فلسطين اليوم