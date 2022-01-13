محافظ البقاع طلب من الاجهزة المعنية البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج والسيول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 18:22

محافظ البقاع طلب من الاجهزة المعنية البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج والسيول

منذ 6 mins 13 January، 2022
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة
لبنان

اجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالا بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي بالوكالة العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وطلب منهم البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج وتشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
وتمنى أبو جودة على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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