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January 13 2022 - 18:20

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في النقب المحتلة

منذ 1 ساعة 13 January، 2022
مواجهات
عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت مواجهات عنيفة الخميس بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في قرية الأطرش بالنقب المحتل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بالنقب”، وأشارت الى “وجود عدد من الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال للتظاهرة في قرية الأطرش بالنقب”.

وكان قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، مساء أمس الأربعاء، التظاهرات التي تجددت في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إثر تمديد اعتقال عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الأخيرين أثناء تصديهم لتجريف آليات العدو لأراضي قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

المصدر: فلسطين اليوم

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