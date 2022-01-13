تطبيقات تجمع بياناتك الشخصية.. اليك بدائلها!

خلصت دراسة أجرتها “pCloud” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات توصيل الطعام تبيع معظم البيانات الشخصية لجهات غير معروفة، وفي استطلاع جديد أظهر 4 من كل 5 أشخاص عدم رغبتهم في مشاركة بياناتهم الخاصة مع تطبيقات حواتفهم المحمولة.

فما هي البدائل لحياة أكثر خصوصية؟

قارن Surfshark أنشطة جمع البيانات لـ200 تطبيق لمعرفة الخدمات التي تجمع أكبر قدر من البيانات في فئة معينة، وأي التطبيقات تحافظ على خصوصية بياناتك، ونظرت الدراسة في 18 فئة من التطبيقات لتجد أنه كلما زادت شهرة التطبيق، زادت البيانات التي يجمعها على الأرجح.

حيث يقوم فيسبوك وانستغرام وماسنجر المملوكة جميعها لشركة “ميتا” نفسها بجمع جميع شرائح البيانات الشخصية البالغ عددها 32 والتي يشير إليها متجر تطبيقات Apple.

بينما تشمل الخيارات الأقل توغلاً في حياتك الشخصية والتي يمكن أن تستبدل تطبيقات ميتا بها، هي تطبيق الوسائط الاجتماعية Clubhouse الصوتي أولاً، وDust للرسائل المختفية بدائلاً رائعة للأعمال والاستخدام الشخصي، لأن أي من الخدمتين لا تجمع أي بيانات.

ماذا عن التطبيقات المالية؟

يأخذ كل من التطبيقات التالية حجماً كبيراً من بياناتك المالية وهي: PayPal 26 ،MoneyGram، وMint، بينما لا يجمع تطبيق Mvelopes أي بيانات على الإطلاق، وعليك تجنب Coinbase، لذا اختر Crypto Pro بدلاً من ذلك، الذي يجمع المعرفات الشخصية عنك فقط.

وبدلاً من التسوق في Amazon، الذي يجمع 26 نقطة من البيانات الشخصية، جرب Etsy أو Poshmark، اللذان يجمعان عدداً قليلاً من بياناتك الشخصية العامة، مما يجعلهما قليلا الخطورة.

المصدر: الميادين