بالفيديو والصور.. الجيش النائم – تابع!! – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 13:24

بالفيديو والصور.. الجيش النائم – تابع!!

منذ 11 mins 13 January، 2022
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خاص - لبنان

يواصل مراسل قناة المنار الإعلامي علي شعيب عرض “مسلسل الجيش النائم” عند الحدود مع فلسطين المحتلة عبر سلسلة اخبار وصور وفيديو.

وفي حلقة اليوم رصد الزميل علي شعيب جنديا صهيونيا نائما على الحدود، وعنون الصورة بـ”يوميات جندي صهيوني نائم”.

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وكان شعيب بدأ عرض مسلسله يوم الأحد الماضي ونشر على حسابه بمواقع التواصل مقطع فيديو أظهر جندياً إسرائيلياً مجهّزاً بعتاده العسكري، وإلى جانبه جندي آخر “نائم”، ليأتي “ضابط” ويركله ويوقظه، وعلق على مقطع الفيديو “أصعب “نقزة” صباحية لما تكون نايم ع الحرس على الحدود وتاكل “لبجة” من الضابط !!!”، وارفقه التعليق بهاشتاغ #تعب.

ويوم الاثنين نشر الاعلامي علي شعيب صورة “جندي صهيوني يرصد “بقدميه” من داخل دشمة حراسة لا تبعد عن السياج الحدودي مع لبنان سوى 15 مترا”.

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أما يوم الثلاثاء فقد نشر شعيب صورتين لجندين صهيونيين نائمين على الحدود مع لبنان، وأرفقها بالتعليق التالي: حدا يقول لـ”أمير برعام” قائد المنطقة الشمالية بالجيش الصهيوني يجي يفيّق جنوده على الحدود مع لبنان!! #الجيش_النائم

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كما نشر الزميل علي شعيب في اليوم نفسه صورتين لجندي اسرائيلي يجلس في آلية عسكرية ويبدو نائما، وارفق الصور بتعليق ساخر: “يعتقد أنه خلف دشمة: جندي صهيوني مش مرتاح بنومته”.

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المصدر: موقع المنار

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