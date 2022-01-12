نقابات العمال في النبطية: ندعم تحرك اتحادات النقل البري الخميس ونطالب بالمشاركة به

اعلن رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي، في بيان، انه “في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغظة على كاهل المواطن اللبناني، التي لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ الاستقلال او ما قبل، في ظل سلطة النهب المنظم لاموال المواطنين وصولا الى حدود المجاعة التي بدأت تدق ابواب اغلبية الشعب اللبناني دون ان يرف جفن لهذه السلطة الغاشمة التي لا يهمها سوى مصالحها الخاصة، وتقاسم ما تبقى من جثة وطن وبقايا حقوق شعب، وكل يوم عن يوم تزداد الضغوط اكثر واكثر الى ان وصلنا اليوم الى عدم التجديد للمتعاقدين الذين يمثلون ما يزيد عن 60% من القطاع الوظيفي في مختلف القطاعات الادارية والبلدية والتعليمية وخلافها، بالاضافة الى عدم حل قضية السائقين العموميين المحقة والمتوارثة من وزارة لاخرى دون العمل على حل هذه القضية”.

وقال “بناء عليه، يؤكد الاتحاد دعم تحرك نقابات واتحادات النقل البري في لبنان بقطاعاتها كافة، والطلب من كل النقابات المشاركة في هذه التحركات المحقة لما لها من مردود ايجابي على المواطنين واصحاب الدخل المحدود، حيث اضحت تكلفة النقل تأكل معظم الاجور وتثقل كاهل المواطنين، والطلب من الجهات المعنية في الوزارات المختصة الالتزام فورا ما تعهدت به سابقا للسائقين لجهة تأمين محروقات باسعار مدعومة لهم وتنظيم هذا القطاع، ووضع خطة النقل موضع التنفيذ فورا دون اي تأخير او مماطلة. بموازاة هذا الامر العمل وبالسرعة الممكنة لتنشيط قطاع النقل العام وفقا للخطط المدروسة منذ اكثر من عشر سنوات وما زالت في ادراج الوزارات دون رقيب او حسيب”.

واشار الى ان “الاتحاد يقدر عاليا تحركات قيادة الاتحاد العمالي العام، والتزام كل ما يصدر عنها لجهة التحرك او المتابعة والمشاركة بكل ما يخدم العمال والاجراء بكل فئاتهم ونشد على ايديهم في المتابعة، ويبقى الصوت عاليا عله يخرق جدار سمع المسؤولين الذين اصبحوا صما بكما لا يفقهون”. وختم لافتا الى ان “الاتحاد قرر ان تبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اي جديد واتخاذ القرار المناسب بشأنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام