واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يشكل خطرا على المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 03:28

واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يشكل خطرا على المجتمع الدولي

منذ 1 ساعة 12 January، 2022
أخبار موقع المنار

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